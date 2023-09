Oficina de dança e lançamento de livro dão início às atividades de ocupação do Casarão de Ideias

Manaus/AM - A partir desta quinta(14), o Centro Cultural Casarão de Ideias abre suas portas para receber a primeira atividade resultante da chamada pública para ocupações artísticas do espaço cultural. O edital, publicado no mês de julho deste ano, selecionou 12 projetos.

Nesta quinta, às 19h, no Salão Multiuso, a Casa Konda realizará, de forma gratuita, a oficina de dança ‘Vivencia Casa Konda’. O projeto visa capacitar e integrar os membros da casa nas respectivas categorias de Ballroom: face, runway, hands performance e vogue femme.

De acordo com a organização, “diante do cenário atual, em que corpos negligenciados pela sociedade estão vulneráveis, o projeto vem para servir de espaço seguro e confortável para pessoas pretas que integram o Ballroom”. As oficinas também ocorrerão nos dias 21 e 28 de setembro, e 5 de outubro, sempre no mesmo horário, das 19h às 21h.

Literatura

Já no dia 22 de setembro, às 18h, no espaço do Cine Casarão, com entrada gratuita, haverá o lançamento do livro ‘Respiro’, de Evany Nascimento. A obra é uma série de poemas sobre o cotidiano, e que foram escritos no período de março 2020 a março de 2021, o primeiro ano da pandemia.

Publicado inicialmente em formato de e-book, em abril de 2021, o livro foi distribuído gratuitamente aos amigos, como um compartilhar de esperança, um respiro em meio ao caos. Encontrando espaço como obra poética, passou a ser utilizado em sala de aula, estimulando novos escritos.

Agora, ele chega na versão impressa pela necessidade de materializar e proporcionar o aconchego pelo toque. Com ilustrações de Clícia Vidal, os poemas tratam desse cotidiano amazônico urbano, nossos problemas e situações rotineiras revisitadas pela poesia, tão necessária como o próprio ato de respirar.

