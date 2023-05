‘O Mestre da Fumaça’ está entre as estreias do Cine Casarão desta semana

Manaus/AM - Nesta quinta-feira (18), o Cine Casarão, espaço dedicado à Sétima Arte do Centro Cultural Casarão de Ideias (CCCI), no Centro de Manaus, passa a contar com duas estreias em sua programação semanal: ‘Dançando no Silêncio’ e ‘O Mestre da Fumaça’. Os ingressos podem ser adquiridos de forma antecipada pelo Instagram (@casaraodeideias) ao preço de R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia).

Com a primeira exibição marcada para acontecer às 17h30, da quinta-feira, ‘Dançando no Silêncio’ é dirigido por Mounia Meddour. O filme conta a história de uma jovem apaixonada por balé que passa por um trauma, e conhece outras mulheres que passaram por situações semelhantes. A partir disso, ela encontra uma forma criativa de perseguir sua paixão. O longa será reexibido na sexta-feira (20), às 19h30.

Ainda na quinta-feira, às 19h30, acontece a exibição da primeira sessão de ‘O Mestre da Fumaça’, de Andre Sigwalt e Augusto Soares. Os irmãos Gabriel e Daniel se veem amaldiçoados pela máfia chinesa com a temida Vingança das 3 Gerações, que já ceifou a vida do avô e do pai de ambos. Para sobreviver, um dos irmãos precisa aprender os segredos do Estilo da Fumaça, uma arte marcial canábica ancestral, pouco conhecida e controversa, ensinada por um mestre único. A reexibição será domingo (21), às 17h30.

Programação

Ainda na programação, o público pode encontrar no Cine Casarão ‘Jair Rodrigues – Deixe Que Digam’ (quinta-feira, 15h30), ‘A Primeira Morte de Joana’ (sexta-feira, dia 19, 16h; domingo, 15h30), ‘O Homem Cordial’ (sexta-feira, 18h; sábado, 16h), ‘Bem-Vinda Violeta’ (sexta-feira, 19h30) e ‘O Rio do Desejo’ (sábado, 17h30; domingo, 19h30).