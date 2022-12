‘O Encanto do Natal’ estreia domingo no Teatro Amazonas

Manaus/AM - O tradicional espetáculo de Natal estreia neste domingo (11), no Teatro Amazonas, com o tema “O Encanto do Natal”. O evento, que integra a programação do “O Mundo Encantado do Natal”, terá duas sessões no dia da abertura, às 16h e 20h.

A entrada é gratuita, realizada por agendamento pelo Portal da Cultura (cultura.am.gov.br). Neste primeiro bloco de agendamento para apresentações do dia 11 a 18 de dezembro, as vagas se esgotaram em menos de uma hora. No entanto a partir do dia 16 novas inscrições serão abertas

O espetáculo é assinado pelo dramaturgo Roger Barbosa, com direção artística de Ana Claudia Motta, e conta com os assistentes de direção Michel Guerreiro e Douglas Rodrigues na produção.

O espetáculo conta com a participação dos corpos artísticos do estado, o Coral do Amazonas, Amazonas Filarmônica, Balé Folclórico, Corpo de Dança do Amazonas e do Liceu de Artes e Ofício Cláudio Santoro.