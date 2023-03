'O Auto do Boi Campeão' marca a abertura da temporada do Bar do Boi

Manaus/AM - O Movimento Marujada promove neste sábado (1), o primeiro Bar do Boi da temporada. O evento, considerado pioneiro e mais tradicional da capital amazonense, será realizado no Sambódromo, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Com o tema “O Auto do Boi Campeão”, o Bar do Boi presenteará a nação azul e branca, no show principal, com a história que marca as origens do folguedo: o auto do boi. Edmundo Oran (Apresentador), Prince do Caprichoso (Amo do Boi), Valentina Cid (Sinhazinha da Fazenda) e o Boi Caprichoso (com o tripa Alexandre Azevedo) serão protagonistas do momento folclórico e de tradição popular.

A constelação de atrações do primeiro Bar do Boi fica completa com Marujada de Guerra, Paulinho Viana, Luanita Rangel, Klinger Junior e Victtor Schaefer, além das participações do Corpo de Dança Caprichoso (CDC), Troup Caprichoso, Raça Azul e Força Azul e Branca (FAB).

Bar do Boi apresenta “O Auto do Boi Campeão” tem início às 21 horas e a entrada é gratuita.

Esquenta – Nesta sexta-feira, a Marujada de Guerra realiza mais um ensaio oficial na temporada. O evento servirá de aquecimento para o primeiro Bar do Boi e dará continuidade aos ensaios técnicos das toadas do álbum “O Brado do Povo Guerreiro”, trilha do Boi Caprichoso para o espetáculo de arena no 56º Festival Folclórico de Parintins.

O melhor ritmo do Festival rufa tambores e traz ao palco Edmundo Oran, Paulinho Viana, Márcio do Boi, Renato Freitas e André Vaz, além das participações dos grupos de dança e torcidas.

O ensaio da Marujada de Guerra tem início às 19 horas, com entrada a R$ 15 na portaria do evento.