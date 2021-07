O amor está no ar: Remix de toada icônica bomba nas plataformas digitais

Manaus/AM - Sucesso do Festival Folclórico de Parintins desde a década de 90, "O Amor está no Ar", de Chico da Silva, ultrapassou gerações, protagonizou momentos marcantes na vida de tantas pessoas e agora, do ritmo cadenciado dos bumbás, dará lugar às batidas eletrônicas do produtor musical Keoma, que em parceria com o músico Luiz Beleza, conceberam uma nova versão da famosa toada.

Após a concretização do remix, Keoma, que introduziu o reggae, a música eletrônica e o axé para esta roupagem de “O Amor está no Ar”, feliz com o resultado obtido, sentiu que um clipe musical seria imprescindível para a conclusão deste projeto.

Um teaser desta produção já circula nas mídias sociais, o público já se agitou na espera do lançamento e o tão aguardado dia chegou. Hoje (01), estará disponível o remix de “O Amor está no Ar” nas principais plataformas digitais (Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music e Resso), a partir das 21h (horário de Brasília), já o clipe será lançado (no Youtube) na sexta-feira (02), às 18h (horário de Brasília).

A música “O Amor está no Ar” está presente em minha vida desde a adolescência e sempre fiz questão de incluí-la no repertório das bandas que eu integrei. Hoje, vivo uma nova fase, como produtor musical e DJ, e não poderia deixar de incorporar em meus projetos, essa poesia que faz parte da vida de tantas pessoas. Valorizar a música regional é reconhecer a nossa identidade cultural, ainda mais quando ela é proveniente do Festival Folclórico de Parintins, que revela as nossas origens e diz muito sobre cada um de nós”, explica o produtor.

Valorizando a cultura regional, o patrimônio histórico e as belezas naturais, o clipe de “O Amor está no Ar” foi gravado em cenários da capital amazonense e região metropolitana, tendo como intuito a valorização da Amazônia e o estímulo ao turismo.



Sobre o produtor

Keoma é o sobrenome de Lakatuch Keoma Ramos, músico há mais de 15 anos, toca bateria e percussão e já passou por diversos ritmos, tocando em bandas como, Jr e banda, Nosso Jeito, DL Sintonia, Flor essência, Zouk, com ritmos Reggae, pagode e axé.

Há 01 ano se tornou produtor musical, fazendo parte da construção de canções, iniciando o seu projeto chamado “Keoma”, onde sua essência é fazer remix, misturando elementos eletrônicos com axé, reggae e dance. Neste período, já desenvolveu diversas produções de sucesso, como por exemplo, o single “Viajar”, em parceria com Gabi Mello.



Sobre o intérprete

Luiz Beleza é natural de Santos (SP), mas morou em Manaus desde os 02 anos até sua maturidade, se considerando manauara de coração. Durante sua adolescência, aos 13 anos, formou sua primeira banda: Inércia 42.

Hoje mora em São Paulo e tem como seu último trabalho um álbum solo, disponível em todas as plataformas digitais. Com seu amor pela música, continua seus trabalhos e participa de um projeto chamado “Batuque da Nega”. Em Manaus, é idealizador do projeto chamado “Bloco do Beleza”, que está presente em todos os carnavais da Cidade.