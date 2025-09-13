Nova Igreja Batista realiza ‘Noite dos Heróis’ para adolescentes





Manaus/AM - A Nova Igreja Batista (NIB) e a Nova Igreja Batista Tabernáculo realizam, no próximo dia 19 de setembro, às 19h30, a “Noite dos Heróis”, programação para adolescentes de 12 a 14 anos. O evento acontece na sede das duas igrejas, localizadas, respectivamente, na avenida Torquato Tapajós, bairro Colônia Santo Antônio, zona Norte, e na avenida Japurá, na Cachoeirinha, zona sul.

Com entrada e estacionamento gratuitos, a noite vai reunir heróis clássicos e memoráveis da Marvel e DC como o Quarteto Fantástico e o Super Man. Personagens bíblicos, desenhos e de jogos se juntam para compor a programação que conta com muita música, dança, teatro e brincadeiras eletrizantes.

Um dos atrativos do evento será o concurso de melhor fantasia, com premiações para os grandes vencedores, além de espaços decorados e personalizados para fazer o registro de fotos e vídeos.

A Nova Igreja Batista realiza a “Noite dos Heróis” desde 2015. A edição deste ano será mais uma vez impactante, garante o pastor de adolescentes da NIB, José Júnior.

“Estamos ensaiando há dias e semanas para fazer uma noite que vai empolgar milhares de adolescentes. E tudo aqui é pensado e planejado com muito amor e empenho para levar uma mensagem de esperança a esse público apaixonado pelas histórias de heróis”, relatou.

Novidades – A edição de 2025 terá diversas surpresas. Quem for acompanhar vai poder conferir de perto novos personagens em uma peça de teatro feita especialmente para a programação.

Programações - A Nova Igreja Batista realiza, desde 2002, a maior celebração natalina da capital amazonense, o espetáculo cristão "Um Sonho de Natal", presente no calendário oficial da cidade. A igreja já apresentou, inclusive, adaptações literárias e cinematográficas em formato de musical de clássicos como "Oz", "A Bela e a Fera" e "Aladin”.