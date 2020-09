Noite dos Aracnídeos: Museu da Amazônia realiza 2ª trilha noturna

Manaus/AM - O Museu da Amazônia realiza nesta sexta-feira (18), a segunda edição da trilha noturna “Noite dos Aracnídeos”. A programação é uma oportunidade única de conhecer mais sobre as aranhas e seus hábitos à noite.

A atividade começa às 17h com a contemplação do pôr do sol do alto da torre de observação do Musa. São 42 metros de altura com visão privilegiada do topo das árvores. Depois começa a caminhada de duas horas acompanhada pelo Zoólogo Thiago Carvalho que trabalha com aracnídeos há quase 10 anos.

Para participar é preciso fazer agendamento porque as vagas são limitadas e é necessário que todos usem roupas adequadas para a atividade. O participante deve vir com calça comprida, camisa de manga longa, sapato fechado (tênis ou bota), boné ou chapéu, além de usar repelente e trazer uma lanterna (de mão ou de cabeça). Esses materiais não serão oferecidos pelo Musa. Esta programação não é aconselhada para crianças.