Músico lança CD instrumental inspirado nas paisagens amazônicas

Manaus/AM - O violonista amazonense Robert Ruan prepara para o dia (21), às 10h30, o lançamento do CD “Paisagens”, que traz interpretações das composições do músico e produtor cultural César Lima. O álbum físico reúne dez faixas e acompanha cadernos de partituras com as composições. O lançamento será online pelas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, do violonista.

Robert Ruan é compositor, instrumentista, professor, produtor cultural e figura entre os principais nomes do violão no Amazonas, na atualidade. Sobre o CD “Paisagens”, o músico ressalta que o título faz uma alusão às paisagens amazônicas, tanto naturais, quanto as paisagens urbanas. Estes elementos estão presentes nos arranjos musicais da obra, tendo sido utilizados tantos instrumentos orgânicos, quanto instrumentos digitais, tornando-se assim, uma abordagem moderna de composição e arranjo.

“É inevitável ouvir as músicas do trabalho ‘Paisagens’ e não se imaginar em algum lugar que já estivemos ou que gostaríamos de estar. É como se cada melodia nos transportasse para algum canto especial e o César sabe fazer isso muito bem, não só nas composições, mas em cada arranjo feito. Sinto-me lisonjeado como violonista em fazer parte deste trabalho tocando estas grandes obras.” comenta Robert Ruan.

César Lima assina as dez composições de “Paisagens”, incluindo faixas inéditas em parceria com Robert Ruan. O álbum traz uma importante obra de César, “Linda Flor”, interpretada na voz da cantora Gabi Farias, canção esta que também ficou entre as dez colocadas do Festival Amazonas de Música, em 2011.

“O álbum ‘Paisagens’ não se trata de um conjunto de obras solo para violão, mas um conjunto de obras e possibilidades no qual fomos descobrindo ao passar do processo produtivo, proporcionando assim, diferentes possibilidades ao violão com arranjos, ora carregados, ora apenas com uma textura musical”, aponta César Lima.

Oficina

Em contrapartida ao edital Conexões Culturais 2018, o idealizador do projeto promove, no dia 22 /12, às 10h, uma oficina para músicos e estudantes de Música, onde serão abordadas temáticas de composição e violão. A exibição das aulas também estará disponível online, estratégia adotada para alcançar o maior número de pessoas neste período de pandemia. As informações e a oficina podem ser acompanhadas diretamente nas redes sociais do violonista Robert Ruan.