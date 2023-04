Musical de Páscoa ‘Até que Ele venha’ acontece no MIR Centro-sul em Manaus

Manaus/AM - O musical de Páscoa “Até que Ele venha” estreia, nesta sexta-feira (7), às 19h30, no Ministério Internacional da Restauração (MIR) Centro-Sul. O espetáculo, com entrada gratuita, terá mais duas sessões no domingo (9), às 8h30 e 17h, na Rua Major Gabriel, 1.728, na Praça 14. São esperadas mais de cinco mil pessoas nos três dias de evento.

O musical recriará a vida de Jesus, do nascimento à ressurreição, a partir da visão contemporânea de um pai ao contar essa história para seu filho. No roteiro, uma explícita citação da descaracterização do sentido original da Páscoa, apresentada ao longo dos séculos por representatividades que destorcem a figura de Cristo. Nesse sentido, as influências antibíblicas, como coelhos, ovos e chocolates são exemplos que maculam o sacrifício de Jesus em detrimento a uma cultura paganizada e distante do Evangelho.

As cenas foram inspiradas nos relatos bíblicos do Novo Testamento e mostrarão desde a visita do anjo à Maria, o nascimento do Messias, a chegada dos Reis do Oriente, passando pela convocação dos discípulos e culminando com as séries de milagres que Jesus realizou.

APOGEU

O ápice do espetáculo acontece quando todas as artes, atores, músicos e coral, se reúnem para cantar e encenar o dia da crucificação, onde Jesus foi obrigado a carregar sua própria cruz e conduzi-la ao Gólgota, onde foi deixado para morrer, enquanto uma multidão assistia à cena.