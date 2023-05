Musical 'Curumim, O Último Herói da Amazônia' estreia neste fim de semana em Manaus

Manaus/AM - A obra "Curumim, O Último Herói da Amazônia em busca da Flor da Vida" é um dos destaques da 25ª edição do Festival Amazonas de Ópera (FAO) e estreia neste sábado (13) e domingo (14) no Teatro da Instalação, às 19h e 16h, respectivamente. A entrada é gratuita.

O personagem Curumim habita o imaginário de diversas gerações amazonenses que ganhavam, aos domingos, narrativas de representatividade com um herói local que através das suas aventuras unia entretenimento e conscientização socioambiental. Os quadrinhos são de autoria do jornalista e cartunista amazonense Mário Adolfo, que iniciou as publicações da obra no jornal A Crítica no ano de 1983. O musical infantil também foi escrito por ele, assim como as músicas, compostas em parceria com Zeca Torres.

"Já escrevi a história com as letras das músicas, que ficaram guardadas por mais de 20 anos. Até que resolvi repassar para o Torrinho (Zeca Torres), com quem estudei no Colégio Pedro II e depois Jornalismo na Ufam. Sempre nos entendemos muito bem nas questões políticas, quadrinhos, charges e música", relembra Mário Adolfo.

Curumim e sua turma saem das páginas da mídia tradicional e passam a escrever um novo capítulo de sua história agora nos palcos e na arte com produção da Companhia de Teatro Metamorfose e direção de Socorro Andrade e Francisco Mendes.