'Mundo Mágico da Infância' movimenta Parque do Mindu neste sábado

Manaus/Am - A terceira edição do 'Manhã Cultural', realizada pela editora Valer, neste mês de outubro, homenageará as crianças, com o tema 'Mundo Mágico da Infância', levando ao Parque do Mindu, neste sábado (9), diversão, brincadeiras, contação de histórias, espetáculos teatrais, guloseimas e muitos livros. O evento começa às 8h e segue até as 11h. A Valer mantém o desconto de 50% dos livros e um café da manhã para quem comprar qualquer exemplar.



De acordo com a diretora de eventos da Valer, Marília Maciel, o 'Manhã Cultural' já está fazendo história em Manaus e nada melhor do que incentivar, em meio à criançada, o hábito da leitura, levando-as a conhecer de pertinho os autores amazonenses. "A Valer sempre buscou movimentar o meio cultural e acadêmico do Amazonas, por exemplo, com o Flifloresta, as Quartas-literárias, os lançamentos de sábado na antiga livraria. E, agora, temos o 'Manhã'. Nós sempre acreditamos que esses eventos são de grande incentivo, para todos os que amam os livros, inclusive as crianças", disse.



Ainda segundo Marília, haverá uma programação especial para as crianças que comparecerem ao local. " Além da apresentação das obras mais recentes, voltadas ao público infantil, e da participação dos autores, também haverá contação de histórias, com o programa 'Mania de Ler', da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, que falará sobre algumas obras selecionadas da Valer e a confecção de uma fanzine; e brincadeiras, pinturas, pula-pula, perna de pau, doces e muito mais", ressaltou.



Durante o evento, serão apresentados cinco espetáculos teatrais, baseados nos livros O Príncipe Soberbo, de Zemaria Pinto; A Borboleta Amarela, de Elson Farias; A Faca e a Vaca, de José Almerindo; O segredo da Velha, de Leyla Leong; e Lili e os passarinhos, de Suely Barros. Os artistas da empresa Cle Cle Eventos encenarão as peças.



Além das obras do teatro, o evento contará com a participação de outros escritores, os quais apresentarão as suas obras, como Alessandra Leite, autora do Emma e as estrelas das águas, e Raimundo Nogueira, autor do livro A força dos jacarés. A apresentação do evento ficará por conta da coordenadora editorial da Valer, Neiza Teixeira.



Outros livros, como o Meninos Árvores, de Danielle Soares, e As três orelhas, de Mariana Pedrett, ganharão destaque, ambos concorrentes do prêmio Jabuti, em duas categorias, livro infanto-juvenil e ilustração. Mais publicações estarão em evidência, nesse dia, tais como: O Rei e o Jardineiro, do escritor paraense João de Jesus Paes Loureiro; A origem do Solimões, de Barbosa Rodrigues (1842-1909), que foi diretor do Museu Botânico do Amazonas; e Fábulas e apólogos, de Creuza Barbosa, que foi auditora-fiscal do trabalho e professora, tendo falecido em 2017, aos 75 anos.



Homenagem a Ana Peixoto



A escritora Ana Peixoto, que morreu no ano passado, vítima da Covid-19, será homenageada no evento. No local, haverá o espaço chamado 'Cantinho da Ana', para o qual o professor Valter Cordeiro, que é o curador da memória literária da escritora, levará as obras e o legado de Ana.

Segundo o professor e amigo da escritora, foram nove anos inseparáveis de amizade, do início até o fim. "E, assim, sigo firme na intenção de manter vivo o legado de contação de histórias, na forma tão peculiar da qual Ana foi precursora, na literatura infantil amazonense. A frase que marcou nosso cotidiano é ‘escola é um lugar de ser feliz’".



Ana era formada em Filosofia, pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), e, como professora, já aposentada, passou a se dedicar ainda mais à contação de histórias para crianças, em instituições e escolas. Com conteúdo voltado para o público infanto-juvenil, a temática regional sempre foi a marca da obra de Ana. Entre os livros publicados, estão: Histórias de bichos da Amazônia, Os animais do meu quintal e As frutas do meu quintal.



Venda de livros e café da manhã



Os livros da editora Valer estarão todos com 50% de desconto. Ao final da apresentação dos autores desta Manhã Cultural, será realizada uma sessão de autógrafos. Quem comprar qualquer exemplar, ganhará uma pulseira no ato da compra, para se deliciar com o café da manhã do Divino.



A editora Valer conta com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), que cedeu o espaço do Parque do Mindu para a realização do evento. A Valer ressalta, ainda, a importância de seguir as normas da Organização Mundial da Saúde (OMS) durante o encontro, como o uso de máscara, distanciamento e álcool 70%.