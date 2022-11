'Mundo Encantado do Natal' começa a ser montado no Largo de São Sebastião

Manaus/AM - Já começou a produção da decoração e cenografia do “O Mundo Encantado do Natal 2022”. A montagem da decoração do Largo de São Sebastião, no Centro, uma das mais esperadas da capital, iniciou no domingo (20) e será inaugurada no sábado (26), com a tradicional contagem regressiva para as luzes do Natal.



A programação natalina vai trazer a magia do período com apresentações musicais, teatrais, exposições, entre outros.



Festejo de Natal

“O Mundo Encantado do Natal” deste ano foi pensado como um grande presente, com uma decoração alegre e lúdica para o público. Dentro da cenografia, as tradicionais luzes e os enfeites no entorno do Largo de São Sebastião, bem como a própria árvore de Natal, estarão mais coloridas.



O secretário Marcos Apolo Muniz lembra que a edição do ano passado foi um sucesso para o público que visitou e prestigiou o Largo de São Sebastião. Segundo ele, o grande desafio é presentear a população com o símbolo natalino de esperança.



“O Natal de 2021 virou uma marca, um dos lugares mais fotografados do Norte do país, viralizou nas redes sociais, emocionou as pessoas”, recorda. “Nossa meta é que a gente consiga encantar ainda mais o público neste ano”, finaliza o secretário.