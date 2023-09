Mocidade Independente de Aparecida lança Samba-Enredo 2024 neste sábado

Manaus/AM - Em busca do tricampeonato no Carnaval de Manaus, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Independente de Aparecida realiza no próximo sábado (16), o lançamento do Samba-Enredo que conduzirá a verde e branco na Avenida em 2024. A escola 24 vezes campeã do grupo especial prepara uma festa ‘padrão Aparecida’ para anunciar o samba, na quadra da Escola, situada na Avenida Ramos Ferreira, Zona Sul.

Com o enredo: “O Madeira é testemunha. A floresta, o berço, luta, suor e união para a eternidade. Aparecida vem mostrar a saga da família Cidade”, e contará a história de Orlando e Jandira Cidade, que saíram do município de Manicoré rumo à Capital, para prosperarem e assim construírem o seu legado. A Soberana quer retratar na Avenida a luta das famílias ribeirinhas em busca de sonhos de melhorias de vida.

O Samba é de autoria dos “Poetas Soberanos”: Vandex Alvino, Naian Nascimento, Serginho do Cavaco, Myngal, Carliomar Brandão, Luciano Canavarro, Paulo Medeiros, Sandro Romero, Davi Menezes, Saulo Borges, Wilsinho de Cima e Allan Bayma.

Atrações

A banda Samba ao Léo abrirá o evento tocando o melhor do Samba de Raiz, além da Bateria Universidade do Ritmo sob a regência de Mestre Lucas, o show da escola com passistas, Rainha de Bateria, casais de Mestre-Sala e Porta-Bandeira, entre outros componentes da agremiação e Vanessa Auzier pra fechar o evento com chave de ouro com muito pagode.

Ingressos

O valor individual do ingresso (pista) é de R$:10,00; o camarote (individual) R$:30,00 e mesas com quatro lugares custam R$:100,00. Para maiores informações sobre ingressos, mesas e camarotes, entrar em contato no número: (92) 99460-8481.

Serviço

Evento: Lançamento do Samba-Enredo 2024 da Escola de Samba Aparecida

Data: Sábado, 16 de setembro de 2023

Horário: 20h

Local: Quadra da Aparecida, Avenida Ramos Ferreira,102, Aparecida, Zona Sul

Ingresso: R$:10,00

Informações: (92) 99460-848

