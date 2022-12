Mitos e verdades sobre alimentos que escurecem os dentes

Será que consumo de café, vinho tinto, refrigerantes e molhos com corantes pode causar danos à saúde oral? O cirurgião dentista Andreas Koren explica que o consumo do café em uma temperatura muito alta pode causar esse aspecto amarelado e o envelhecimento dos dentes, mas a boa notícia é que não é preciso abrir mão do saboroso cafezinho do dia a dia.

“Obviamente ninguém irá tomar café frio, mas, ao consumi-lo de forma correta, em uma temperatura agradável. Mas beber café diretamente não amarela os dentes’’, explicou o dentista ao Uol. Vinhos tintos e até brancos podem manchar os dentes, mas a dica é ingerir a bebida pelo menos 30 minutos antes da higiene noturna dos dentes, além de sempre beber água junto, pois ajuda a remover ácidos do vinho que estejam derramados nos dentes.

Molhos de soja, tomate e curry industrializados e o catchup também podem escurecer os dentes. Além de chás verde, preto e mate. Fatores genéticos, uso de medicamentos e alterações hormonais também influenciam no processo.

A prevenção é feita com hábitos básicos de higiene com cremes dentais e bochechos que minimizam o surgimento de manchas. Quando os dentes já estão amarelados, um clareamento dental adequado devolve a cor natural do sorriso.