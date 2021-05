'Metamorfoseando por aí' apresenta 'João e o Pé de Feijão' nesta sexta

Manaus/AM - Amanhã (7), a Companhia de Teatro Metamorfose apresenta um clássico dos contos infantis, “João e o Pé de Feijão”. O espetáculo será apresentado através do projeto “Metamorfoseando por Aí”. A encenação poderá ser assistida no canal oficial do YouTube (@ciadeteatrometamorfose) e no IGTV do Instagram do grupo, a partir das 17h.



De forma bem humorada, os atores e manipuladores encantam o público contando a história do menino João. Certa vez, ele vai ao mercado a mando de sua mãe com a finalidade de vender a vaca Mimosa, que já não produz mais leite. Chegando ao mercado, um estranho negociante lhe propõe trocar a vaca por feijões mágicos. João aceita a troca e, retorna para sua casa, com os grãos de feijão no bolso. Sua mãe não acredita que os feijões são mágicos e se enfurece. Pois, precisava do dinheiro para comprar comida. João joga os feijões, que caem na terra ao lado de sua casa.



Enquanto João dorme, os feijões germinam e dão origem a um gigantesco pé de feijão que entra pelo céu. Ao acordar, o menino escala o colossal feijoeiro e encontra um castelo acima das nuvens, lugar habitado por um gigante que se alimenta de gente. Entrando no castelo, João descobre que o gigante tem uma galinha que bota ovos de ouro. Mas o final desta história você só saberá se assistir no canal do grupo.



Técnica



O elenco do espetáculo “João e o Pé de Feijão” é formado por artistas de peso como, Cleyton Tenório, Débora Rodrigues, Ewerton de Jesus, Liensander Carneiro e, participação especial, do cantor Jorjão Pampolha.



A peça é dirigida por Francisco Mendes em parceria com Socorro Andrade, a confecção de bonecos e dos adereços foram feitos pela Socorro Andrade e Paula Andrade. Já as músicas, foram assinadas por Cleyton Tenório. Enquanto a produção executiva é do Jonatas Sales, maquiagem de Augusto Pontes, Filmagem e Iluminação de Léo Margarido e a produção da Suanam Cultural.



O projeto faz parte das comemorações dos 27 anos de atividades da companhia e foi aprovado no Edital da Lei Aldir Blanc, Prêmio Feliciano Lana, realizado pelo Governo do Amazonas através da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa, Ministério do Turismo e Secretaria Especial da Cultura.