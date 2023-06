Mestrado na Fiocruz oferta aulas em Epidemiologia Aplicada à Saúde da Mulher e da Criança na Amazônia

Manaus/AM - O Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia) iniciou o primeiro módulo do Curso de Mestrado Profissional em Epidemiologia Aplicada à Saúde da Mulher e da Criança na Amazônia 2023, destinado a profissionais de saúde de nível superior que atuem nos estados do Amazonas, Roraima e Rondônia. O curso tem como objetivo aumentar a qualificação dos profissionais para melhor instituição de programas e projetos a serem desenvolvidos no campo da saúde pública, formando quadros estratégicos para atuação no âmbito da saúde da mulher, da criança no sistema de saúde brasileiro da região amazônica. No total, o curso conta com 20 vagas preenchidas por profissionais que atuam na área da saúde da mulher e/ou da criança, incluindo a Vigilância em Saúde, das três esferas do Sistema Único de Saúde (SUS) nos três estados.



A médica e pesquisadora sênior da ENSP e pesquisadora visitante do ILMD/Fiocruz Amazônia, Maria do Carmo Leal, coordenadora do Mestrado, destaca o apoio recebido da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (MS) para concretização da iniciativa, bem como da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam). “O curso é dedicado à formação de profissionais da área da saúde que trabalham nas unidades básicas, maternidades, no nível central das secretarias, na Região Norte, e oferecido em parceria pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP), Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF) e Fiocruz Amazônia”, explica. O curso será presencial e as aulas acontecem na sede do ILMD/Fiocruz Amazônia, em Manaus, com módulos mensais de 40 horas/aula por mês, se estendendo até 2025.



Maria do Carmo explica que o Mestrado é oferecido por meio de consórcio entre os programas de mestrado das duas instituições e o conteúdo programático é dirigido às necessidades do cotidiano, com a produção de conhecimento voltada para a realidade dos Estados. Da turma de 20 candidatos, dez são de Manaus e dez dos municípios de Barcelos, Maués, Nova Olinda, Manicoré, Parintins, São Sebastião do Uatumã, Humaitá (Amazonas), Ji-Paraná (Rondônia) e Boa Vista (Roraima). Entre as disciplinas oferecidas, estão Políticas Públicas na Saúde da Mulher e da Criança, Epidemiologia 1, Revisão da Literatura, Metodologia Qualitativa, Sistema de Informação em Saúde, Gerenciamento e Análise de Dados Epidemiológicos , Introdução ao R, Estatística Aplicada à Epidemiologia I, Epidemiologia II, Estatística Aplicada à Epidemiologia II, Seminários Avançados I, Morbimortalidade Vigilância da Saúde da Mulher e da Criança, Avaliação em Saúde, Seminários Avançados II e Seminários Avançados III.



Coordenadora local do programa, a pesquisadora social Rita Bacuri ressalta a importância das parcerias para a viabilização do Mestrado. “Precisamos ressaltar o quanto é difícil custear a formação especializada na Amazônia, sobretudo no que se refere a deslocamentos para os grandes centros. No caso de Manaus, se torna uma atividade de custo ainda mais alto, mas que se justifica na importância da formação de profissionais de saúde que estão atuando no Sistema Único de Saúde (SUS), um compromisso assumido pelo ILMD, ENSP e IFF, com o apoio de emenda parlamentar do ex-deputado federal Ricardo Wendling”, destacou Bacuri.



Um dos futuros mestres, o enfermeiro Alexsandro Félix de Oliveira, que atua como gerente de Endemias na Vigilância Ambiental no município de Manicoré, diz que suas expectativas com o curso são as melhores possíveis. “Espero tornar-me referência tanto para o município em que trabalho quanto para outras regiões do Amazonas e outros estados, dentro do cenário da Epidemiologia da Saúde da Mulher e da Criança”. Ele explica que tem como objeto de estudo a malária em gestantes e seus desfechos materno infantis. “Trata-se de um curso riquíssimo em temas que a cada aula vamos nos encantando como os mais variados assuntos que são abordados pelos professores”, afirmou.