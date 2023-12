Matinha recebe Parada Natalina nesta terça-feira; confira o percurso

A Parada Natalina faz parte da programação do ‘Natal das Águas – Esperança que se renova’, que tem como objetivo levar alegria e a beleza do natal a toda população manauara.

O evento contará com personagens vivos e carros alegóricos natalinos, cada um levando consigo um toque especial de alegria e diversão, desfilando espalhando a magia e o encanto do Natal das Águas.

Manaus/AM - A Parada Natalina desta terça-feira (12) vai ocorrer na zona Sul de Manaus. Conforme o Fundo Manaus Solidária (FMS), o percurso inicia às 19h com início no Prosamim - Presidente Vargas e seguirá pelas ruas 5 de Setembro, Rio Branco (em frente a sede do São Raimundo), Lourival Muniz, Rua Central, Rua Rego Barros, Prosamim do São Raimundo encerrando na orla do Bairro da Glória.

