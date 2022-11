Márcio Cigano anima 'Celebration Day' neste sábado em Manaus

Manaus/AM - Neste sábado (12), a partir das 11h, acontece o último evento da programação do “6 Weeks Challenge”, desafio promovido pela Fórmula Academia e Crossfit Ponta Negra. O “Celebration Day” contará com show do cantor Márcio Cigano, que promete animar o público ao som de muito sertanejo.

O evento marca o anúncio dos vencedores do desafio, que teve duração de seis semanas e iniciou no dia 1º de outubro. Nesse período, os mais de 500 inscritos participaram de várias atividades em grupo e individuais. O objetivo era chegar à melhor versão do corpo, conforme os desejos pessoais, seja emagrecer ou ganhar massa corporal.

O cantor Márcio Cigano vai marcar o final do desafio com muito som ao vivo. O evento também contará com serviço de bar da Red Bull, oferecendo drinks, degustação de produtos Boalli, Whey.com, Go Juice, Heiliege e Livre Leve. O coordenador da Fórmula Academia, José Roggero, ressalta que esse é um momento de confraternização entre os participantes, que depois de seis semanas vão celebrar os próprios resultados.

As premiações para os professores vencedores serão em dinheiro. Já os alunos que alcançarem os melhores resultados receberão brindes que, somados, chegam a R$ 3 mil, e consistem em descontos em mensalidades, na compra de roupas, consumo em restaurantes e consultas.