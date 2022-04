Márcia Siqueira reapresenta show em homenagem a Elis Regina

A reapresentação faz parte da programação de inauguração do novo espaço do Casarão de Ideias.

O show teve sua estreia no mês de março, em celebração aos 40 anos de saudades da cantora que até hoje mantém viva na memória dos brasileiros, Elis Regina. “Esse show é carregado de emoção. Escolhi canções que marcaram a história da Elis, mas que também marcaram a história do Brasil”, comenta Márcia.

Manaus/AM - O show “Elis Regina: 40 anos de saudade”, interpretado pela cantora Márcia Siqueira, volta a ser reapresentado nesta sexta-feira (15), no Casarão de Ideias – Jardim de Roselle, localizado na rua Barroso, 279, Centro. O show começa às 20h30 com cobrança de couvert R$ 20 (por pessoa).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.