Márcia Novo traz clássicas do Bar do Boi na Live Eletroboi

Manaus/AM - A Live Eletroboi da cantora Márcia Novo e artistas convidados vai trazer um bloco musical com as clássicas do Bar do Boi, evento que completa 33 anos de existência em 2021, uma vitrine musical do Boi-Bumbá fora de Parintins, especialmente do Boi Caprichoso, que marca o início da “temporada bovina” e durante a década de 90, atraiu grande público para o TVL NDIA e até 2019 foi realizado no Sambódromo de Manaus, durante os meses que antecedem o Festival de Parintins, realizado no mês de junho.

Márcia destaca que o repertório das antológicas da década de 90 já está selecionado, “para mim, particularmente, são os tempos áureos bovinos. Em termos de letra, uma riqueza de composição enorme, e escutar as músicas da década de noventa é uma aula de história pura e cantada do Amazonas e do Brasil”, destacou.

Repertório

De acordo com Márcia, o Bar do Boi não podia faltar e a seleção musical foi feita a dedo para homenagear as toadas clássicas que todo mundo sabe dançar e fazer a coreografia em casa. Entre os clássicos confirmados no setlist da Live Eletroboi estão confirmados os sucessos “Pesadelo dos Navegantes”, “Tic-Tic-Tac”, “Kananciuê” e “Fibras de arumã”, adianta a artista.

“Dá muita saudade, né? Eu frequentei muito o Bar do Boi quando era pequena, eu olhava e cantava junto, nem sabia que aquilo ali já era o meu lado artístico sendo aflorado, foi difícil escolher porque tem muita música boa, com certeza a galera em casa vai ficar dançando na frente da televisão”, relata.

Marcada para acontecer nas margens do Lago Macurany, no Kwati Club, em Parintins, no próximo dia 23 de maio, a live Eletroboi terá aproximadamente 3 horas de duração. Será transmitida pelo canal da artista no YouTube (youtube.com/user/popnovo) e na página do facebook (facebook.com/marcianovo) e também pela Tv aberta para todo o Estado do Amazonas, no canal Encontro das Águas (Canal 2.1, 13 / 513 HD – Claro TV).

O projeto foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, que estabelece o prazo máximo de execução da proposta para utilização dos recursos. Todos os protocolos estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) serão mantidos para garantir a segurança dos envolvidos no evento.

Márcia Novo – uma das guardiãs da Amazônia

Considerada uma das 12 personalidades Guardiãs da Amazônia pela Revista Vogue, Márcia Novo vai celebrar 18 anos de carreira com quatro discos gravados e reconhecimento no Brasil.



Também iniciou o movimento “Vidas Indígenas Importam” que tem ajudado diversas famílias com alimentos, remédios e EPIs (Equipamentos de Proteção Individual). Além disso, também atua no projeto “Tarumã Alive” que promove conscientização e ações de preservação da maior bacia hidrográfica de Manaus, o Tarumã-Açu.



Pelo seu destaque como ativista em causas ambientais e indígenas, foi escolhida como embaixadora da Fundação Amazônia Sustentável (FAS).