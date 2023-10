Marcelo Jeneci se apresenta hoje em Manaus

Manaus/AM - O cantor e compositor paulistano Marcelo Jeneci se apresenta nessa segunda no Teatro Manauara. O artista é uma das atrações do Projeto MPB em Movimento que conta com a apresentação da amazonense, Lucilene Castro.

Os ingressos convencionais custam entre R$160 e R$80,00 (meia entrada) e o lote promocional do vale cultura custa R$50 e R$25 (meia entrada). O MPB em Movimento é um projeto conhecido pela chancela de 22 anos de estrada, 20 cidades percorridas, mais de 500 shows e 1.500 horas de música.

Marcelo Jeneci

Marcelo Jeneci apresenta seus grandes sucessos ao som do seu teclado e da sua sanfona, que lhe foi apresentada pelo mestre Dominguinhos. Uma característica marcante de Marcelo Jeneci é a forma como insere a sanfona em um contexto contemporâneo unindo-a a sintetizadores analógicos, beats programados e arranjos sinfônicos.

Suas canções ganharam destaques em diversas trilhas sonoras de cinema, programas de TV e mais de dez trilhas sonoras de telenovelas. Aclamado pelo público e crítica especializada como um dos grandes nomes da música popular brasileira, o artista já foi gravado por nomes como Marisa Monte, Carlinhos Brown, Arnaldo Antunes, Chico César e Marina Lima, entre outros. Algumas de suas músicas têm projeções impactantes como: “Pra Sonhar”, com mais de 25 milhões de views no YouTube e “Felicidade”, com mais de 20 milhões. Hits de seu primeiro disco “Feito Pra Acabar”.

Lucilene Castro

Lucilene Castro é uma amazonense repleta de conquistas. Ganhou em vários festivais de música o prêmio de melhor intérprete. Entre eles, o Festival da Canção de Parintins (1991) e o Festival Universitário de Música do Amazonas (1993). Considerada ainda a melhor cantora (levantadora) do Festival de toadas da Fundação Villa Lobos, por três anos consecutivos.

Serviço:

Projeto MPB em Movimento - Shows de Marcelo Jeneci e Lucilene Castro (abertura)

Local: Teatro Manauara – Manauara Shopping - Av. Mário Ypiranga, 1300, Adrianópolis, Manaus

Dia: 02 de outubro

Horário: 19h30 horas

Ingressos: R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia), R$ 50 (Lote promocional Vale-Cultura inteira) e R$ 25 (Lote promocional Vale-Cultura meia)

Venda de ingressos: baladapp.com.br/a//4351

Veja Também