Marcelo Jeneci se apresenta em outubro no Teatro Manauara

Manaus/AM - O som do cantor e compositor paulistano Marcelo Jeneci é uma das atrações do Projeto MPB em Movimento, no próximo dia 02 de outubro, às 19h30, no Teatro Manauara, em Manaus (AM). Além de Marcelo, o projeto conta com a apresentação da amazonense, Lucilene Castro.

Os ingressos convencionais custam entre R$160 e R$80,00 (meia entrada) e o lote promocional do vale cultura custa R$50 e R$25 (meia entrada). O vale cultura é destinado a todos os projetos beneficiados por esse incentivo fiscal.

O MPB em Movimento é um projeto conhecido pela chancela de 22 anos de estrada, 20 cidades percorridas, mais de 500 shows e 1.500 horas de música. Ao todo, foram mais de 1 milhão de espectadores, que já aplaudiram nomes de prestígio nacional como Lenine, João Bosco, Zeca Baleiro, Ivan Lins, Guilherme Arantes, Teresa Cristina, Paulinho Moska, Vander Lee, 14 Bis, Moraes Moreira, Rosa Passos, Jorge Ben Jor, Marina Lima e Luiz Melodia.

Marcelo Jeneci

Marcelo Jeneci apresenta seus grandes sucessos ao som do seu teclado e da sua sanfona, que lhe foi apresentada pelo mestre Dominguinhos. Uma característica marcante de Marcelo Jeneci é a forma como insere a sanfona em um contexto contemporâneo unindo-a a sintetizadores analógicos, beats programados e arranjos sinfônicos.

Suas canções ganharam destaques em diversas trilhas sonoras de cinema, programas de TV e mais de dez trilhas sonoras de telenovelas. Aclamado pelo público e crítica especializada como um dos grandes nomes da música popular brasileira, o artista já foi gravado por nomes como Marisa Monte, Carlinhos Brown, Arnaldo Antunes, Chico César e Marina Lima, entre outros. Algumas de suas músicas têm projeções impactantes como: “Pra Sonhar”, com mais de 25 milhões de views no YouTube e “Felicidade”, com mais de 20 milhões. Hits de seu primeiro disco “Feito Pra Acabar”.

Lucilene Castro

Lucilene Castro é uma amazonense repleta de conquistas. Ganhou em vários festivais de música o prêmio de melhor intérprete. Entre eles, o Festival da Canção de Parintins (1991) e o Festival Universitário de Música do Amazonas (1993). Considerada ainda a melhor cantora (levantadora) do Festival de toadas da Fundação Villa Lobos, por três anos consecutivos.

Serviço:

Projeto MPB em Movimento - Shows de Marcelo Jeneci e Lucilene Castro (abertura)

Local: Teatro Manauara – Manauara Shopping - Av. Mário Ypiranga, 1300, Adrianópolis, Manaus

Dia: 02 de outubro

Horário: 19h30 horas

Ingressos: R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia), R$ 50 (Lote promocional Vale-Cultura inteira) e R$ 25 (Lote promocional Vale-Cultura meia)

Venda de ingressos: baladapp.com.br/a//4351

Veja Também

Teatro, filmes e feiras: confira a agenda cultural deste fim de semana em Manaus

Mostra Manaus Filme Fantástico 2023 abre inscrições para produções cinematográficas