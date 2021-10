Maratona de Halloween agita programação do feriadão em Manaus

Manaus/AM - Com o Halloween batendo na porta e as criaturas noturnas buscando doçuras e travessuras para curtir, com segurança, muita música eletrônica, pop nacional, internacional e funk, a mais nova casa noturna de Manaus, Sound Club, preparou uma maratona com atrações nacionais e locais para o feriadão mais assustador do ano.

Com três dias de evento, a maratona de Halloween começa nesta sexta-feira (29/10), com a “Noite dos Vampiros”, em uma recepção temática com duas pistas simultâneas e mais de 10 DJs tocando os melhores sons do pop, funk, brasilidades e tribal house.

No sábado (30/10), a Dj Marcinha Eggers é a atração nacional da Sound Club para comandar a grande noite do “Halloween”, que conta ainda, com line-up variado e um time de DJs da cidade. Prepare sua melhor fantasia, pois a casa realizará um concurso para escolher a roupa mais criativa.

Já no dia 1º, mais uma atração nacional completa a maratona de Halloween na Sound, a DJ Barja, que domina o tech house no país, irá se apresentar na noite “Viva La Vida”, inspirada na temática tradicional de festa mexicana. Outros nomes de peso que representam a cena eletrônico em Manaus também farão parte da noites, como os DJs Vinix, Cohensam, Pedro Mao e Madame C.

Os valores dos ingressos variam de R$ 30 a R$ 70 e podem ser comprados antecipadamente pela plataforma Sympla, ou na bilheteria do local.

Com ambiente climatizado e lugar de fácil acesso, a Sound Club fica localizada na rua Saldanha Marinho, nº 780, centro. Todos os protocolos sanitários serão cumpridos e o local funcionará com 50% da capacidade, além da exigência da apresentação do cartão de vacinação, assegurando o bem-estar de todos os participantes.