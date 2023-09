Manaus recebe a 2ª edição do Aulão FitDance com entrada gratuita; confira programação

O evento tem entrada gratuita, em três sábados do mês de setembro, sendo uma opção de diversão e bem-estar para todas as idades e públicos. A programação acontece das 17h às 20h e promete não deixar ninguém parado.

Manaus/AM - O Studio 5 Shopping e Convenções vai realizar a 2ª edição do Aulão FitDance, na praça de eventos do shopping. A programação contará com instrutores licenciados pela FitDance, trazendo coreografias que vão animar o público com os hits do momento.

