Manaus recebe 1º Motorcycle Day; Evento pede doações para crianças do Instituto Yaçuri

Manaus/AM - Com objetivo de arrecadar fundos para o Instituto Yaçuri da Amazônia, que trabalha com a reabilitação de crianças com fissura labial, a capital amazonense recebe hoje (4), o evento “Manaus Motorcycle Day”, que será realizado no Aeroclube.

De acordo com o idealizador do evento, Coronel Rosses, a ideia surgiu a partir da necessidade de ajudar o instituto que realiza um importante trabalho na recuperação de crianças com fissura labial e, ao mesmo tempo, disponibilizar para a população manauara mais uma opção de lazer mostrando aos amazonenses o mundo de duas rodas e dos motoclubes.

“É um evento totalmente filantrópico, onde tudo que for arrecadado será doado ao instituto. Pensamos nesse modelo, por ser algo inovador e pela curiosidade das pessoas em saber mais sobre o motociclismo. Procuramos alguns clubes de motociclismo de Manaus, como os Depenados MC, que está na organização e mostrar um pouco das suas belíssimas “máquinas” para a população amazonense”, destacou.

O evento terá, além da exposição de motos, show de paraquedismo, barracas de gastronomia e para animar o público, show das Overload, Sonora Rock ’n Beer.