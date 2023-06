Manaus realiza esquenta da 23ª Parada do Orgulho LGBTQIAP+ neste domingo

Manaus/AM - Acontece neste domingo (4), o esquenta da 23ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIAP+, programada para o mês de agosto com o tema “Colorindo Manaus com as cores da Diversidade”. O evento de aquecimento, que é gratuito, acontecerá na rua José Clemente, esquina com a avenida Eduardo Ribeiro, no Centro, das 16h à 0h.

O diretor-presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso, comenta a importância do respeito à diversidade e do trabalho que a prefeitura vem realizando, no sentido de garantir apoio aos diferentes movimentos culturais e identitários da cidade, dentro da sua proporcionalidade.

De acordo com a presidente e organizadora do evento, Bruna La Close, a escolha do tema desta edição aborda questões sociais e políticas, assuntos de grande relevância para a população LGBTQIAP+.

O evento contará com uma programação diversificada. Serão mais de 15 atrações, dentre eles o tradicional concurso para a escolha das personalidades da Parada LGBTQIAP+ 2023. O line-up promete unir alegria e diversão à mensagem de conscientização, onde todos os públicos são bem-vindos, independente de gêneros.

