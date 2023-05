Manaus começa preparativos para festival Passo a Paço 2023

A line-up de artistas nacionais deste ano, que será anunciada pelo prefeito David Almeida, contará com ritmos do axé, samba, pagode, sertanejo, rock, forró, pop, entre outros gêneros musicais. O evento é gratuito e acontecerá em setembro deste ano.

O evento contará com dois palcos principais dentro da área portuária, além de hubs espalhados pelo centro histórico de Manaus, com atrações musicais, de teatro, dança, circo, artes plásticas e comidas típicas.

Manaus/AM - Para colocar Manaus na rota do turismo dos grandes eventos musicais, a Prefeitura de Manaus, vem trabalhando na consolidação e monetização do festival "Passo a Paço 2023”, o maior festival de artes integradas do Norte do país. Este ano, o evento vai contar com 12 atrações nacionais e terá como tema a sustentabilidade.

