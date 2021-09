Manauara Isabelle Ribeiro é semifinalista do The Voice Kids

O Amazonas será bem representado na nova temporada do The Voice Kids com a participação de Isabelle Ribeiro na semifinal. A amazonense gravou um vídeo com o prefeito de Manaus, David Almeida convocando os fãs do programa a prestigiar as apresentações e votar pela permanência da manauara no show.

Isabelle conta que sua participação no programa é a realização de um sonho e que deseja inspirar outros jovens a buscar objetivos que podem parecer inatingíveis. “Eu estou vivendo um sonho, e apesar de todo o nervosismo, estou muito feliz, só gratidão. Representar Manaus, o Amazonas, é um orgulho, e eu faço questão de levar nossa cultura, mudar o cenário. Esse espaço que o prefeito me dá aqui é um privilégio, e o sentimento é de gratidão”, explicou Isabelle Ribeiro.

David Almeida ressaltou a importância da valorização da cultura manauara. “A Isabelle representa uma parcela da população daqui de Manaus que tem sonhos e almeja um futuro nas artes e na música”, assegurou. A próxima apresentação da Isabelle acontecerá no próximo domingo, 19 de setembro e terá votação online para escolher os grandes finalistas.