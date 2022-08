Magda Loiana faz show com mistura de ritmos em Manaus

Manaus/AM - Um pouco de Carimbó, xote, forró e até mpb é o que promete a cantora amazonense Magda Loiana para este sábado (28), no restaurante Filhote do Pará a partir das 19h30. Para esta noite o couvert custa R$ 5 (por pessoa).

“Aí menina”, “Sinhá pureza”, “Sabor açaí” são algumas das músicas que estão no repertório da cantora, mas ela ainda vai interpretar outras composições de Lia Sophia, Dona Onete, Marisa monte, Adriana Calcanhoto, Vanessa da Mata, que são suas inspirações musicais.

Magda Loiana é de Manaus, apaixonada por arte, além de ser cantora ela ainda se dedica ao ofício de atriz. Iniciou sua vida artística na igreja em grupos de coral e teatro e permanece até hoje dando sua contribuição de forma indireta.

Sobre o Filhote do Pará

Filhote do Pará é um restaurante especializado na culinária paraense. A casa está localizada na Avenida Tancredo Neves, 9, bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul de Manaus. Funciona de terça a sábado para almoço e jantar. No domingo, atende para almoço. A casa recebe shows de carimbó às sextas e sábados, no jantar. Aos sábados e domingos, as apresentações ocorrem no horário do almoço.