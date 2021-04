Luso Neto comanda ‘Rock Não Tem Idade’ especial nesta sexta

Manaus/Am - O cantor Luso Neto apresenta nesta sexta-feira (30), mais uma edição do ‘Rock Não tem Idade’, às 20h com transmissão pelo Youtube do artista. O homenageado desta vez é Cazuza. O projeto acontece desde 2018, no Largo de São Sebastião e onde reunimos artistas que já estiveram na cena do rock brasileiro nos anos 80, 90 e 2000.

A primeira edição trouxe Kiko Zambianchi e Reges Bolo, de O Surto. A segunda trouxe Marcão Brito (Charlie Brown Jr e Egypcio (Tihuana). Ao todo, recebemos um público de cerca de 10mil pessoas que curtiram, com muito carinho, um show icônico na cidade de Manaus.

Com a pandemia, o Rock Não Tem Idade foi levado para a internet, assim conseguimos manter a ideia viva e atraente para os fãs. Em 2020 fizemos a terceira edição do RNTI através da live transmitida pelo Instagram e convidamos Kiko Zambianchi e Serginho Moah. Foi uma experiência incrível, pois unimos três estados totalmente distantes: Amazonas, São Paulo e Rio Grande do Sul e levamos ao público um show maravilhoso, cheio de surpresas e com um retorno fantástico de aprovação do público.

Agora, em 2021, a equipe Luso Neto apresenta a Live Especial Rock Não Tem Idade - I Love Cazuza, que será transmitida pelo YouTube (Cantor Luso) no dia 30/04/2021, a partir das 20h. Para assisti-la, o público precisa entrar em contato com a equipe de produção, através do Whatsapp, para adquirir o link exclusivo.

O link tem o valor de R$50,00 e o usuário pode optar pelo pagamento por transferência via PIX ou por cartão de crédito. As instruções para a aquisição serão passadas no momento do contato e, depois de adquirido o link, a pessoa passa a ter acesso à espera da live, que está programada no YouTube.

A equipe de Produção preparou uma surpresa para o público que comprar o acesso: Assim que for efetivado o pagamento, um selo exclusivo que marca sua participação na live será enviado junto com o link. Somente quem estiver presente nessa live terá acesso ao selo RNTI 2021 – Eu Fui.

O novo conceito foi criado para levarmos ao público mais qualidade e segurança, já que ainda não é seguro promovermos shows presenciais. As lives são uma saída para mantermos a equipe viva e o púbico por perto. Uma live exclusiva então, aproxima um pouco mais e torna possível ao artista continuar a construir seu trabalho.