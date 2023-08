Lulu Santos se apresenta em setembro em Manaus

Manaus/AM - O cantor e compositor Lulu Santos se apresenta em Manaus no dia 15 de setembro com a turnê “Barítono” no Studio 5 Centro de Convenções. Os ingressos estão sendo vendidos no site baladas.com.br e custam a partir de R$ 100 no frontstage.

