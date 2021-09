Luiz Gilberto volta a presidência da escola de samba A Grande Família

Após meses de trabalho e muitas negociações da nova diretoria e os credores, a escola já respira aliviada e prepara um grande carnaval para 2022. Lembrando que a sede da escola localizada na rua Careiro S/n no bairro São José Operário na Zona Leste, ficou sem energia elétrica por um ano e somente após negociações com a concessionária Amazonas Energia, foi possível o retorno na energia na quadra, usada para os ensaios de todos os seguimentos da agremiação.

Manaus/Am - Luiz Gilberto Ferreira Lima ou popularmente conhecido como "Luiz Gilberto" retorna como presidente após 7 anos afastado da escola de samba A Grande Família. Fundador da agremiação e um dos maiores entusiastas do carnaval de Manaus, Gilberto volta no momento conturbado da agremiação que atravessou momentos difíceis com contas milionárias e dividas incalculáveis.

