‘Livro Vivo’ e São Jorge e Dragão entram em cena no Metamorfoseando por Aí

Manaus/AM - Dois grandes espetáculos da Companhia de Teatro Metamorfose entram em cena no projeto “Metamorfoseando por Aí”. As encenações poderão ser assistidas no canal oficial do YouTube (@ciadeteatrometamorfose) e no IGTV do Instagram do grupo.

O projeto faz parte das comemorações dos 27 anos de atividades da companhia e foi aprovado no Edital da Lei Aldir Blanc, Prêmio Feliciano Lana, realizado pelo Governo do Amazonas através da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa, Ministério do Turismo e Secretaria Especial da Cultura.

A exibição desta sexta-feira (30), será a apresentação do ‘Livro Vivo’. O espetáculo foi gravado no Teatro Amazonas, quando ainda era possível realizar visitas guiadas, seguindo os protocolos da organização de saúde do estado. Ele começa no hall do Teatro Amazonas, com as boas-vindas do personagem Mário Ypiranga Monteiro, que, ao longo da visita teatralizada, vai costurando as cenas da história.

Durante o ‘Livro Vivo’, o público pode conhecer detalhes importantes desde a construção do prédio, o ano em que começaram a se levantar as colunas, de onde vieram as cadeiras e quem decorou o espaço, tudo contado por meio de personagens como o governador Eduardo Ribeiro, das camareiras e de um casal que frequentava a casa de espetáculos.

Dirigido por Socorro Andrade, o espetáculo ‘Livro Vivo’ surgiu em 2000, para compor a programação da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Além do Teatro Amazonas, a proposta passou por espaços como Centro Cultural Palácio Rio Negro e Museu do Seringal Vila Paraíso.

Teatro de Bonecos

No sábado (1), a programação especial será em torno do teatro de bonecos, com a apresentação do espetáculo “São Jorge e o Dragão”, uma adaptação escrita por Socorro Andrade. O espetáculo entra no ar às 17h.

Segundo Socorro Andrade, o espetáculo foi trabalhado com diversas técnicas do teatro de bonecos, como: fantoches, luvas, varas entre outros. “É uma encenação totalmente lúdica com objetivo de envolver a criança ao mundo encantado do ‘São Jorge e o Dragão’. A adaptação conta com um toque de comédia, onde o personagem tenta salvar uma princesa das mãos de um dragão e todo o seu reino. É muito animada”, explicou a diretora.

São Jorge e o Dragão é uma deliciosa comédia medieval, com direito a rei, princesa e a figura mitológica do dragão. O pacato Reino de Verdes Campos vive um momento de pânico, o temível dragão verde está ameaçando a vida de seus moradores e, só um herói poderá salvar a população. Quem será esse herói que ganhará como prêmio, a mão da princesa Aurora em casamento?