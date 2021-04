Liceu Claudio Santoro abre inscrições gratuitas para 800 vagas em cursos

Manaus/Am - O Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, administrado pelo Governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, abre, na segunda-feira (19), as inscrições gratuitas para oficinas em diversos segmentos artísticos nas plataformas digitais. A instituição também vai abrir o período de rematrículas, entre os dias 19 e 23 de abril, para alunos que seguem no ano letivo de 2021 com aulas em formato on-line.

Segundo o secretário Marcos Apolo Muniz, a rematrícula é direcionada para os estudantes confirmarem a permanência nos cursos regulares, que deve ser feita por meio de um link disponível no Portal da Cultura (cultura.am.gov.br) e no Facebook e Instagram do Liceu (@liceudoam). Sobre as oficinas, o titular da pasta destaca que vai ser aberta à comunidade, a fim de ampliar o alcance das atividades realizadas pela instituição.

“O projeto possibilita o acesso ao conhecimento, além de oferecer oportunidade de renda a artistas em situação de vulnerabilidade econômica. Vamos disponibilizar cerca de 800 vagas gratuitas e a contratação de, aproximadamente, 16 profissionais da classe artística”, comenta Marcos Apolo.

As inscrições iniciam às 8h, via formulário do Google e cada oficina vai ter um link específico. Mais informações podem ser obtidas pelo contato [email protected]

Programação – O diretor do Liceu, maestro Davi Nunes, explica que após o período de inscrições, cada turma vai ter um grupo no WhatsApp e acesso a sala de aula no Google Meet. Entre as modalidades das oficinas estão Desenho Livre de Modelo Vivo, 10 Conceitos para Conhecer o Cinema, Introdução à Dança de Salão, Iniciação ao Bolero, Balé para Todos, Interpretação de Canções Eruditas, História da Música, Gestual Básico do Regente, Interpretação de Árias de Ópera, Confecção de Bonecos de Espuma e Maquiagem Artística.

“São possibilidades e incentivo para as pessoas conhecerem uma nova proposta cultural e artística dentro de modalidades que o Liceu proporciona. Trabalharemos com uma equipe de instrutores capacitados, de forma on-line e segura, por conta da pandemia”, afirma o diretor.

Além do maestro Davi Nunes, a equipe técnica é composta por profissionais como Ruth Madeira na gerência geral, Ana Silveira e Sandra Santos na coordenação do projeto, Neil Armstrong e Fabiano Cardoso no núcleo de Música, Baldoíno Leite na Dança, Tiago Oliveira no Teatro e Juliana Mascarin nas Artes Visuais.