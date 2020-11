Levantadores de toada do Garantido cantam juntos pela 1ª vez neste sábado

Manaus/AM - Neste sábado (21) acontece o primeiro encontro dos quatro levantadores de toada do boi Garantido, Márcia Siqueira, David Assayag, Sebastião Júnior e Edilson Santana. O show será realizado no Manaus Plaza Centro de Convenções, e marca o lançamento do Tema 2021 e divulgação do Edital de Toadas.

Pela primeira vez o lançamento do Tema acontecerá em Manaus, pois devido a pandemia do Novo Coronavírus e as restrições impostas pelo Poder Público em Parintins, se tornou inviável para acontecer na Ilha Tupinambarana.

A emoção certamente marcará este momento histórico do Boi Garantido e os Levantadores Oficiais falam um pouco sobre o sentimento da participação deste evento.

"O encontro dessas 04 vozes no Garantido é algo inovador e que só poderia ter partido de uma mente tão audaciosa como a do Antônio Andrade. Os torcedores encarnados estão em êxtase. Imagina você ver cantores que admira, que já viu na arena do Bumbódromo em distintas ocasiões, no mesmo time. É uma emoção sem igual. Será um encontro maravilhoso, uma noite de grandes surpresas e confesso que com tantos anos de carreira, estou ansioso e desde já emocionado por esse encontro", declarou Edilson Santana.

"Esse é um momento único. Nunca no Festival de Parintins aconteceu de um bumbá ter 04 levantadores ao mesmo tempo. Fazer parte desse momento é fantástico. A expectativa é enorme e será, para mim, um momento de glória estar ao lado de vozes tão renomadas. Os três são grandes amigos e compartilhar esse momento histórico ao lado deles será incrível", enfatizou a Rosa Vermelha do Boi Garantido, Márcia Siqueira.

"Tenho certeza que será um momento muito especial para todos nós. Estarei dividindo o palco com grandes cantores, agora oficialmente sendo apresentados a nação como itens oficias. Não tenho dúvidas que será realmente "Um Novo Tempo" para o Garantido, para toda a Nação Vermelha e Branca e para mim como levantador e torcedor apaixonado", disse Sebastião Júnior, que completou 10 anos como levantador de toadas do Boi Garantido em 2020.

David Assayag, que retorna ao bumbá após 10 anos, confessa a ansiedade e felicidade em participar deste primeiro evento como levantador oficial do Garantido.

"Depois de 10 anos longe do Garantido, a expectativa é imensa para esse reencontro com a galera vermelha e branca. O meu retorno ao Boi Garantido foi marcado por grandes emoções. Entrar e cantar novamente na Cidade Garantido foi algo que me deixou muito feliz e emocionado. Aquele lugar tem uma atmosfera mágica, algo que você só consegue sentir, não é possível descrever em palavras, a não ser que essas palavras sejam as toadas do Boi Garantido. Quanto ao evento de sábado, será um encontro memorável. Tive o prazer de dividir o palco com Sabá, Edilson e Márcia por várias vezes, mas os três juntos, no mesmo time encarnado, será algo inédito. O evento de sábado será o retorno dos grandes e inesquecíveis eventos do Garantido", afirmou David Assayag.

O evento acontecerá no dia 21 de novembro (sábado), das 19 às 22h, no Manaus Plaza Centro de Convenções. A Live também será transmitida a partir das 19h pelo Canal Oficial do Boi Garantido no Youtube (@garantido).

Os vouchers que darão direito às camisas que serão o passaporte para o evento, estarão disponíveis para venda na loja TV Lar. Para informações sobre o evento: (92) 9 9532-2135/ (92) 9 9961-4234.