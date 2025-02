Letícia Sabatella e Daniel Dantas encenam espetáculo 'Ilíada' no Teatro Amazonas

Os renomados atores interpretam os cantos 1 e 20 da obra, na versão traduzida por Manoel Odorico Mendes. Ao final de cada apresentação, Sabatella e Dantas dialogam com a plateia, explorando as percepções e emoções despertadas pela trama.

As sessões começam às 20h na sexta (14/02) e sábado (15/02), e às 19h no domingo (16/02), a peça oferece uma imersão única ao público, com ingressos disponíveis para venda online, através do site www.shopingressos.com.br.

