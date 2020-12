Leitura da peça ‘Constance’ inicia nesta quarta no Usina Chaminé

Manaus/AM - De 2 a 6 de dezembro, sempre às 19h, o Centro Cultural Usina Chaminé, realiza o projeto ‘Leituras Dramáticas da peça Constance, a cantora de depois de depois do fim do mundo e o submarino do Rio das Sombras’, com acesso gratuito e permitido para a faixa etária a partir de 16 anos. Quem assina o evento com texto de Sérgio Cardoso é a Associação Cultural Apareceu a Margarida – ACAM.

O ator e diretor teatral Michel Guerrero coordena a leitura dramática, que conta com os atores Rosa Malagueta, Ana Cláudia Motta, Hely Pinto, Geraldo Langbeck e o próprio Guerrero, que também responde pela iluminação. Felipe Moura é responsável pela pesquisa musical e sonoplastia. A ACAM, há décadas, investiga as obras teatrais do dramaturgo Sérgio Cardoso, tendo já montado quatro espetáculos, sendo eles ‘Gabriel Drago e o vampiro do Teatro Lazone’ (2001), ‘A herança maldita de Mercedita de La Cruz’ (2006), ‘Dorothy Garland’ (2011) e ‘Ambrozhya e o Phantasma da Arte’ (2019).

A leitura propicia o retorno de artistas à Apareceu a Margarida como Ana, Hely, Geraldo e Malagueta, que sempre estiveram em produções e realizações, desde 1998, quando da fundação. “A experimentação de uma recente escrita do autor Sérgio Cardoso nos confere a primeira parte do processo teatral, de pesquisa e leitura dramática. Após esta etapa, há possibilidade da Apareceu a Margarida realizar a montagem da obra para 2021”, disse Michel.

Sérgio x Obra

Sérgio Cardoso é um artista multifacetado, à frente do seu tempo, um gestor cultural competente, artista plástico e um dos maiores dramaturgo do Amazonas. Quando a ACAM provoca suas escritas para a cena, ela faz com consciência crítica, aliada à comicidade e dualidade, apresentando a condição tragicômica para desfilar os personagens verossímeis e inverossímeis da cidade de Lazone, uma representação do que seria Manaus nas obras do autor. Em ‘Constance’ não seria diferente. Aqui o amor é o passaporte para o rito das desgraças humanas, não deixando de lado a ambição, a lascívia e o retrato de uma época, sempre presentes nas peças de Sérgio.

Este projeto de leituras tem o apoio do Governo Federal - Secretaria Especial de Cultura, Prêmio Conexões Culturais - Lei Aldir Blanc - Prefeitura de Manaus - Manauscult e Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa - SEC.