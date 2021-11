Largo São Sebastião recebe programação natalina neste domingo em Manaus

Manaus/AM - A programação cultural do fim de semana começa em clima natalino, nesta sexta-feira (26/11), com o “Natal Itinerante”, que chega ao segundo bairro da capital, a partir das 17h. Desta vez, o Residencial Viver Melhor, no Santa Etelvina recebe o projeto que compõe a campanha “O Mundo Encantado do Natal – Onde a magia é feita de alegria”.

É na primeira etapa do Viver Melhor, na avenida da Conquista, no Lago Azul, que a Companhia de Teatro Metamorfose vai apresentar o espetáculo “A Caravana Mágica do Natal” e o Papai Noel vai receber as crianças para tirar fotos.

No domingo (28/11), às 7h, começa o “Povos Criativos: Feira de Economia Criativa – Edição de Natal”, no Centro Cultural dos Povos da Amazônia (CCPA, na avenida Silves, 1.222, Distrito Industrial, zona sul), com acesso gratuito, mediante apresentação do comprovante de vacinação.

Entre os destaques da feira estão a aula-show com receita de pavê de chocotone do chef Fernando Souza, da Alquimia Arte Culinária; inauguração do presépio com benção do bispo metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Steiner; apresentação de fanfarra natalina; e exposição de produtos em segmentos de antiquário, gastronomia, sebo, artesanato, elementos indígenas, escola de arte, design gráfico, design de moda e games.

A partir do meio-dia, o cantor Armando de Paula assume o palco para uma apresentação em formato acústico. A mesa-redonda do dia, no Cine Silvino Santos, começa às 14h, com o tema “O Mundo dos Games: Tendências e Possíveis Carreiras”, enquanto, no hall, no mesmo horário, acontece o campeonato de jogos eletrônicos.

Ainda no domingo, às 17h, o ponto de encontro é no Largo de São Sebastião, no Centro, que vai receber a decoração de Natal, com um presépio e um corredor iluminado para fechar o circuito, além de contar com diversas apresentações artísticas, paradas com personagens natalinos e Feira de Economia Criativa.

Já o Centro Cultural Palácio da Justiça, na avenida Eduardo Ribeiro, 901, no Centro, vai funcionar como a Fábrica do Papai Noel até 23 de dezembro, das 17h às 21h. O acesso é gratuito, mediante agendamento pelo Portal da Cultura (cultura.am.gov.br), e apresentação do comprovante de vacinação.

Na visita, as crianças vão conhecer diversos setores da fábrica e também o espaço de Costura da Mamãe Noel, assim como se tornar ajudante do Papai Noel.

Os projetos fazem parte do programa +Cultura, realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, em parceria com o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) e a Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC), com apoio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), TV Encontro das Águas e Imprensa Oficial do Estado do Amazonas (IOA).

Cultura popular – Nesta sexta-feira (26/11), a partir das 18h30, acontece o encerramento da segunda edição do Amyipaguana – Encontro de Cultura Popular do Amazonas. Apresentações indígenas, Capoeira e Samba de Roda Vozes do Cativeiro, Orquestra de Violões do Amazonas com tambores fazem parte do roteiro que vai ser exibido no Youtube e Facebook da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (@culturadoam) e da TV Encontro das Águas (@tvencontrodasaguass).



Samba – No sábado (27/11), a partir das 18h, tem o “Belo Dia”, sob o comando do cantor Belo, no Podium da Arena da Amazônia Vivaldo Lima, na avenida Constantino Nery, Flores. A noite conta ainda com atrações como Mikael, Grupo Estrelas, Prata Filho e Vem Sambar. Os ingressos podem ser adquiridos no site baladapp.com.br e no Bob’s da avenida Djalma Batista. Para informações e reserva de camarotes, o contato é (92) 99253-7006.



Humor – No domingo (28/11), Fábio Rabin está de volta a Manaus com o espetáculo de stand-up comedy “Tá Embaçado”, às 19h, no Teatro Manauara, na avenida Mário Ypiranga Monteiro, 1.300. Os ingressos estão disponíveis em baladapp.com.br e na bilheteria do teatro.



Os dois eventos fazem parte da campanha “Vacina Premiada”, do Governo do Amazonas, que realiza sorteio de ingressos para a população imunizada contra a Covid-19, por meio do site www.vacinapremiada.am.gov.br.