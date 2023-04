K-Pop, game e cosplay movimentam o Mill Geek em Manaus

Em um espaço localizado no piso das lojas, serão oferecidas diversas atividades, entre elas, jogos de tabuleiros, cardgames, consoles de XBOX, concurso de cosplay com premiação para os quatros melhores por categoria, workshop de desenho e exibição de animes. Também faz parte da programação o concurso de K-Pop, que acontecerá na praça de alimentação e vai premiar as três melhores apresentações. Ainda para quem adora dançar, estará disponível o espaço Just Dance, que vai promover uma verdadeira competição entre os participantes.

