Joelma volta a Manaus em show com Manu Bahtidão; confira

Manaus/AM - Joelma vai retornar à Manaus e não estará sozinha. A cantora vai se apresentar com Manu Bahtidão no dia 20 de maio no Sambódromo.

O anúncio da dupla foi feito pela Fábrica de Eventos. A venda de ingressos ainda não começou.

Joelma - Em maio do ano passado, a cantora gravou seu DVD na cidade, relembrou os sucessos da Banda Calypso e reuniu mais de 25 mil pessoas no Sambódromo. Joelma também se apresentou no ‘Passo a Paço Sou Manaus 2022’ e na Festa dos Visitantes, em Parintins.

Manu Bahtidão - A cantora é natural de Alagoas, mas mora no Pará há mais de 15 anos. Ela canta brega-funk e tecnomelody. Manu é ex-vocalista da Banda Batidão.