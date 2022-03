Joelma anuncia gravação de DVD em Manaus; veja data

Manaus/AM - A cantora Joelma Mendes anunciou nesta segunda-feira (21) em sua conta no Instagram que a gravação de seu próximo DVD, da Tour "Isso é Calypso" vai acontecer em Manaus no dia 14 de maio. Os ingressos ainda não estão à venda. A empresária Bete Dezembro confirmou a informação e relembrou o show histórico que ocorreu há 18 anos, quando Joelma gravou seu segundo DVD, o Banda Calypso na Amazônia, lançado em fevereiro de 2005.

