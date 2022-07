Jazz no Flutuante: Orquestra de Beiradão do Amazonas faz show no Abaré

Manaus/AM - O “esquenta” do Amazonas Green Jazz Festival acontecerá nesta sexta-feira, dia 15 de julho, a partir das 17h, com o projeto “Jazz no Flutuante”, que será realizado no flutuante Abaré, às margens do Lago Tarumã, com uma apresentação especial da Orquestra de Beiradão do Amazonas. A entrada é gratuita, porém é necessário pagar o traslado que é feito de canoa, do estacionamento para o flutuante, ao valor de R$ 15.

Com músicas que fazem uma releitura de ritmos, misturando forró, cúmbia, merengue, xote, choro, jazz e lambada, a Orquestra de Beiradão do Amazonas faz o maior sucesso em Manaus, sob comando do fundador e líder do grupo, o saxofonista, flautista e compositor, Ênio Prieto. O grupo fará dois sets às 17h30 e 19h30.

Os hits da Orquestra de Beiradão são inspirados em artistas da região como Teixeira de Manaus, Chico Cajú, Manezinho do Sax, Chiquinho Davi, Aurélio do Sax, Souza Caxias, Ozéias da Guitarra e Magalhães da Guitarra.

“É uma satisfação muito grande para a Orquestra de Beiradão do Amazonas retornar ao festival de jazz. Porque fomos lançados no festival de 2013, no Teatro Amazonas, e agora a gente retorna nessa paisagem especial do flutuante Abaré, na beira do rio e ao por do sol. Isso acaba refletindo em nossa música e em nossa proposta. Por ser um som instrumental, que destaca os rios, beiradões e pela representatividade que essa música tem em nosso estado”, comentou Prietro.

Além de Ênio Prietro, a Orquestra de Beiradão é formada Jonaci Barros no saxofone alto, Giovani Oliveira no saxofone tenor, Daniel Nascimento no saxofone barítono, Agildo Barbosa no trompete e flugelhorn, Tenório Pimentel no trompete e flugelhorne, Alexandre Oliveira no trombone, Jandeilson Nascimento no trombone baixo, Aldenor Honorato na guitarra, Sérvio Túlio no baixo elétrico, Airton da Silva n bateria, Tércio Macambira na percussão, Rebeca Maciel na produção e Joquebedy Prieto na produção.

Para chegar ao flutuante Abaré, o público deve adicionar a informação “Recepção Abaré” nos aplicativos de transporte e de mapas, como Waze. Informações mais detalhadas podem ser obtidas no contato: (92) 99165-8947.