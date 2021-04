James Rios faz show online cheio de participações especiais

Manaus/AM - Nesta sexta-feira, dia 23, o cantor James Rios apresenta uma live especial em prol da Casa Vhida, com horário marcado para às 19h e as participações das cantoras amazonenses Lucilene Castro, Márcia Siqueira e Cláudia Trindade. A transmissão será pelo canal oficial do YouTube do cantor (@jamesrios). A live ainda terá a participação e apresentação da cantora e jornalista Hêmilly Lira.

James Rios promete interpretar muitos sucessos com composições que vão desde o início da carreira e também mais atuais. Músicas como “Além do Horizonte”, composição famosa do rei Roberto Carlos, “Oceano”, clássico de Djavan e “Coração de Papel”, hit de Sérgio Reis, entre outras fazem parte do repertório do cantor.

Durante a transmissão, James Rios apresentará alguns clipes de sua carreira, entre eles, alguns gravados com suas convidadas com transmissão diretamente da Casa Luppi Produções e Eventos.

Outros ‘shows’ à parte, será a participação de Márcia Siqueira, que já se apresentou diversas vezes ao lado do cantor, em seu repertório, a cantora vai interpretar composições como “Bom Te Ter”, gravada no DVD “Elas Cantam Samba”, entre outras.

Já a cantora Lucilene Castro, interpretará a música “Sou Brasileira”, composição de Lucinha Cabral e outras duas canções, e terá seu vídeo, gravado no para o DVD “Samba do Meu Jeito”. Enquanto, Claudia Trindade faz sambas famosos em rodas, como “Clara” e “Ê Baiana”.

Doações Online

Durante a transmissão, o público poderá realizar doações diretamente na conta da Casa Vhida. A entidade usará o dinheiro para a aquisição de leite integral e Nestogeno, insumos de grandes necessidades na associação.

A Casa Vhida foi fundada em 17 de dezembro de 1999, e tem em sua missão auxiliar criança com HIV, através de grupo de profissionais da área da saúde, envolvidos no atendimento de crianças portadoras do HIV, no Instituto de Medicina Tropical do Amazonas.

As crianças vinham de famílias muito carentes e somente os medicamentos não eram suficientes para atender às suas inúmeras necessidades. A partir daí, o grupo de voluntários, iniciou a distribuição de leite numa tentativa de ajudar a melhorar as condições nutricionais dos pacientes.

No entanto, devido ao crescente número de crianças e falta de melhores condições no Instituto para este atendimento, surgiu a ideia de se criar um ambiente propício para essas doações, assim nasceu a Casa Vhida.

As doações serão creditadas diretamente na conta da Casa Vhida e podem ser realizadas através do PIX, que é o CNPJ da entidade 03.641.279/0001-80 e todas as doações acima de R$ 30, participarão de sorteios durante a live.