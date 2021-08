Interarte lança 'Conservatório de Jazz' para ensino de crianças e adultos em Manaus

Manaus/AM - A Interarte Produtora, Cia. e Escola de Teatro está com inscrições abertas para a primeira turma do Conservatório de Jazz voltada para crianças, jovens e adultos. A partir do dia 8 de setembro, o espaço inicia o curso de jazz dance, em todas as suas vertentes, como uma escola de preparação de corpos artísticos para interagir com os demais ramos da arte musical e dramatúrgica.

O projeto nasce com a proposta de uma escola de jazz dance, dos processos básicos a todas as técnicas que fazem parte da formação: balé clássico para o jazz, swing urbano, musicalidade, técnicas de jazz musical, modern jazz, lyrical jazz, afro jazz, jazz dance e sapateado de acordo com os níveis e idades dos alunos.

Público Alvo

O curso está dividido por modalidades, atendendo todas as faixas etárias. A primeira fase é o “Babyjazz”, voltado para crianças de 4 a 6 anos, onde será desenvolvido o trabalho lúdico e de encontro corporal da criança nessa faixa etária com o objetivo de explorar a criatividade.

No “Play Jazz”, o aluno dos 7 a 9 anos, aprenderá os fundamentos do jazz dance e aulas de jazz musical, jazz balé musical e sapateado. Para a faixa etária de 10 a 13 anos, o “Teenjazz”, o aluno terá acesso à técnica de jazz dance, jazz musical, modern jazz, afro jazz e jazz balé musical. Já o “Jazz Adulto” está dividido em iniciante, intermediário e avançado, onde os alunos terão contato com todas técnicas de jazz dance e sapateado, para o público a partir dos 14 anos.

Interarte

Sob direção de Roger Barbosa e Wilson do Carmo, a Interarte atua no mercado cultural como produtora, cia. e escola de teatro com a proposta de fomentar o movimento cultural da região Norte produzindo eventos, ações, espetáculos e cursos nas áreas do teatro, música, pintura, literatura, cinema e dança de forma integrada.

Com uma trajetória de 22 anos, utiliza a arte para crescimento pessoal e profissional com cursos de teatro, dança e canto para crianças, jovens e adultos e, agora, lança o Conservatório de Jazz Interarte.

O Conservatório de Jazz está sob coordenação de Adriana Barbosa, bailarina e coreógrafa premiada em diversos festivais regionais, nacionais e internacionais como o Festival de Dança de Joinville, produtora e diretora de espetáculos musicais e adaptações como Chicago, Moulin Rouge, A Bela e a Fera, O rei Leão e movimentou o cenário artístico da cidade como diretora artística da Escola de Dança Arnaldo Peduto de 2000 a 2012.

"O Conservatório funcionará como uma academia de jazz dance com o intuito de formar bailarinos para dançar jazz, modalidade mais exigida nas grandes audições de teatro musical e peças musicais. A proposta é de manter o jazz dance na sua essência, visando a formação na arte de dançar jaz", explica Adriana que é especializada em Jazz dance e suas vertentes como Jazz musical, lyrical jazz, danca teatro, jazz flow, sapateado e influência urbana nas técnicas clássicas, o que tornou marca registrada de sua formação profissional.

As aulas iniciam dia 8 de setembro e os interessados podem agendar aulas experimentais pelo whatsapp (92) 99112-1866. Além das aulas, o Conservatório de Jazz Interarte promoverá palestras e workshops sobre a dança e seus benefícios. O primeiro acontecerá dia 10/09 às 19h, na sede da Interarte e terá como tema “Autoconhecimento Corporal”.