Inscrições da “Introdução à Escrita Criativa” começa nesta quarta em Manaus

Manaus/AM - Estão abertas as inscrições para a oficina “Introdução à Escrita Criativa”, a ser realizada nos dias 07, 09, 14, 16 e 21 de abril, de forma remota, por meio do app GoogleMeet. Voltada para maiores de 18 anos, a oficina contará com a participação de até 15 pessoas. Os interessados podem se inscrever por meio do link: https://forms.gle/rH8LnV17VASjA5to8.

Durante o curso, os participantes poderão conhecer e explorar os processos de produção literária no gênero conto, tendo como foco os elementos básicos constituintes desse tipo de texto. Dividido em dois momentos, os inscritos vão desenvolver habilidades acerca da teoria e prática do segmento literário.

Promovido pela Balsa Amarela Produções, o curso foi contemplado pelo Prêmio Conexões Culturais 2019, e terá como facilitadores os escritores amazonenses Susy Freitas e Daniel Amorim.

De acordo com o escritor e jornalista Daniel Amorim, a oficina deve apresentar um breve histórico do conto, além do conceito acerca do entendimento do conto contemporâneo. “Vamos apresentar aos participantes os fundamentos do segmento, os principais expoentes na literatura nacional e internacional, as temáticas presentes nos contos, a relação criativa entre literatura e outras artes, tempo e ação dramática, verossimilhança, composição de personagens, dentre outros itens que compõem o universo elementar desse tipo de narrativa literária. Além de abordar, a elaboração de um conto nos moldes contemporâneos", explica.

No decorrer do curso, os participantes deverão realizar atividades práticas com base no conteúdo ministrado pelos facilitadores. Tais exercícios vão desde o aguçamento da criatividade, até a análise e reescrita de textos. Com isso, ao final do curso, será proposto aos alunos a produção de um conto mais extenso, entre 4000 e 5000 caracteres, com a temática “Manaus”, os quais serão analisados pelos mediadores como avaliação final do curso. Esses textos serão publicados em formato de plaquete on-line.

“A ideia é que, com tal exercício teórico-prático, os participantes não apenas aprendam mais sobre as especificidades do conto enquanto narrativa curta, mas também lancem olhares criativos e fora do senso comum acerca do que são as vivências na cidade”, reitera Amorim.

Autora dos livros “Véu sem Voz”, “Alerta Selvagem” e “Carrego meus furos comigo”, Susy Freitas, explica ainda, que a escassez de cursos voltados à produção foi ponto chave para a realização da oficina.

“Observamos uma carência de atividades formativas em Manaus, ao passo que há muita gente escrevendo, mas sem uma noção clara de como pensar a estrutura de seus textos. Dessa forma, vamos trazer exemplos de aplicações interessantes das ferramentas que os escritores usam em seus contos. Assim, os participantes poderão utilizar melhor esses recursos, como a estruturação da narrativa ou uma melhor descrição dos personagens, em seus próprios textos”, finaliza.