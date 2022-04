Ingressos para show de Nando Reis começam a ser vendidos em Manaus

Manaus/AM - As vendas de ingressos para o show do cantor e compositor Nando Reis, que acontecerá no dia 17 de junho em Manaus, já estão abertas. Os passaportes podem ser adquiridos pela internet no site www.shopingressos.com.br ou nos pontos de vendas fixos nas Óticas Diniz do Manauara, Amazonas, Sumaúma e Shopping Grande Circular.

Nando Reis desembarca na capital amazonense para um incrível espetáculo trazendo em sua bagagem a turnê “Nando Hits” e todos os seus maiores sucessos nestes mais de 40 anos de carreira.

O primeiro lote dos ingressos estão no valor de R$ 85 pista, R$ 125 arquibancada, R$ 105 Frisa e R$ 300 o mezanino “Rockstar All Inclusive”. Os valores são referentes a meia entrada. Compras online, com cartão de crédito e parceladas, estarão sujeitas a taxas. Mais informações podem ser obtidas pelo whatsapp (92) 98605-5303.

O setor Camarote All Inclusive dará direito a Drink’s & Foods durante todo o evento, serviço de vallet, melhor visão para o palco, lounge, áreas instagramáveis, banheiros exclusivos e atendimento extra-vip.

O espetáculo produzido pela Smart Bureau, será realizado no Centro de Convenções Studio 5, localizado no bairro Japiim, zona Sul de Manaus. A abertura dos portões acontecerá a partir das 20h.

A turnê

Na turnê "Nando Hits", que estreou em dezembro do ano passado, no Espaço das Américas, em São Paulo, o lendário cantor e compositor traz à tona a magia poética de sua obra musical perpassando por sua carreira de mais de 40 anos de estrada entre paralelos poéticos com parceiros e parceiras ao longo da vida.

Na banda, Eduardo Schuler da banda COLOMY substitui Pupillo Oliveira (ex-Nação Zumbi) na bateria e se junta com os outros infernais Walter Villaça (guitarras), Felipe Cambraia (baixo) e Alex Veley (teclados).