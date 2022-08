Ingressos da Pump Black Halloween começam a ser vendidos em Manaus

Manaus/AM - A festa Pump Black Party iniciou as vendas nesta segunda-feira (29) e já teve o primeiro lote esgotado. O segundo lote pode ser comprado nos pontos de venda ou online Ingressofly.com ou ingressosa.com. Além do DJ Alok, o evento conta com os artistas Gustavo Mota, Rooftime, Teto, Santti e Gustavo Mota.

No setor pista, os ingressos custam R$ 80, no Front 150 e no Backstage Open Bar R$ 380 e podem ser comprados nas lojas Uno nos shoppings Amazonas, Sumaúma, Manauara e Grande circular.