Impactos ambientais da pandemia será tema de palestra on-line do Sesc AM

Manaus/AM - A pandemia trouxe muitos desafios para a nossa sociedade, entre eles impactos ambientais. Para entendê-los, a Sala de Ciências do Sesc promove palestra para debater quais as previsões para o nosso novo normal. Com o tema “Pandemia e Meio Ambiente: Impactos momentâneos ou nova normalidade?”, o evento irá refletir sobre os danos ambientais ocorridos nos últimos anos e o que podemos aprender com a quarentena.

A palestrante será a bacharel e mestre em Ciências Biológicas Érika Kawashima Utumi, que a partir da opinião de diversos especialistas de diferentes áreas do conhecimento, vai promover uma análise crítica com embasamento científico. A palestra será online, gratuita e transmitida via aplicativo Microsoft Teams. Será emitida certificação de horas para os inscritos.

Para se inscrever, os interessados devem enviar email para [email protected] com o nome completo do participante, CPF e escolaridade. Após a inscrição, serão enviados os dados de acesso.

Sala de Ciências do Sesc AM

Extensão das salas escolares, onde os alunos podem vivenciar na prática aquilo que aprendem em aula. O espaço abriga um acervo variado de equipamentos e suporte pedagógico para a compreensão dos fenômenos científicos por meio de pesquisas e experimentos na área de Ciência e Tecnologia.

Dessa forma, esse espaço do Sesc AM está à disposição da comunidade estudantil para contribuir com o ensino da Ciência e o desenvolvimento de um processo de aprendizagem prático e significativo à vida humana.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (92) 2121-5397 ou 9 8415-7818.