Igreja da Restauração apresenta Musical de fim de ano 'A Embaixada'

Manaus/AM - O Ministério Internacional da Restauração (MIR) vai realizar, nos dias 9 e 10 de dezembro, o Musical 2023 com o tema: “A Embaixada”. O evento é gratuito e ocorre nos seguintes horários: sábado (9), às 19h30, e domingo (10), às 17h, no Templo do MIR, Ponta Negra.



A abordagem retrata a realidade da Igreja, nos últimos dias, com o foco no pensamento do personagem bíblico, Apóstolo Paulo, sobre os cristãos serem multiplicadores do evangelho de Jesus em todos os ambientes e localidades da Terra, com base no que está escrito no livro de Apocalipse.



“Nossa expectativa é que essa peça seja um alerta para a igreja ao olhar para a vinda de Cristo. Enquanto estivermos aqui, possamos ser, de fato, embaixadores do céu na Terra, representantes de Deus aqui enquanto esperamos pela volta de Jesus”, disse Calebe Mar, diretor da Cia de Artes Besaliel e líder de teatro no MIR.



A peça teatral conta com mais de 40 pessoas, entre atores, cantores, bailarinos, backstages e equipe técnica na produção, e promete emocionar o público com as performances e narrativas.