HQ's de amazonenses serão apresentadas em convenção em Los Angeles

Manaus/AM - Histórias em Quadrinhos de artistas amazonenses vão ser apresentadas aos leitores dos Estados Unidos na Convenção de Quadrinhos de Los Angeles (L.A. Comic Con), nos dias 1, 2 e 3 de Dezembro, no Los Angeles Convention Center. A iniciativa é da Tucupi Books, editora que se propõe a divulgar os quadrinhos amazonenses no exterior e tem como CEO, Alex Souza, natural de Manaus e hoje radicado na Califórnia.

A Tucupi Books vai estar na mesa G14 da Artist Alley,.Entre o material que a Tucupi Books vai divulgar nos Estados Unidos está a inédita “Virustopia”, história de ficção científica escrita por Emerson Medina com ilustrações de Romahs Mascarenhas e Levi Gama e arte final de Tieê Santos. A edição é do próprio Alex Souza.

‘Virustopia’ é uma distopia sobre sobreviventes de uma pandemia que colapsou a sociedade em um futuro não muito distante.



Também serão lançados na L.A. Comic Con os quadrinhos: “Ajuricaba: The Last King of the Amazon” (Ademar Vieira, Juicilande Júnior e Tieê); “Speechless” - coletânea das tirinhas virais de Ademar Vieira, incluindo inéditas; “The Last Arrow” - tradução de A Última Flecha, uma história de vingança através do tempo de Medina e Romahs; e “Seven Colors of the Amazon” (Ademar Vieira e Tieê) - tradução da hq que virou filme e é o primeiro lançamento da Tucupi em parceria com a Black Eye Estúdio. O material será exposto para venda nas versões em inglês e espanhol.

Como outras conveções do gênero, a L.A. Comic Com tem uma extensa programação de atrações diversas da cultura pop. Disputando a atenção dos fãs das histórias dos quadrinhos, o evento também terá celebridades do mundo dos games dos filmes e dos seriados como atores do elenco de “The Boys”, “Doctor Who”, de “O Senhor dos Anéis” e da série do universo de “Star Wars” – “Ahsoka”.

Mais informações: www.tucupi.biz; [email protected]; Instagram: @tucupibooks.

A Tucupi Books fica em Redwood City, Califórnia, na região conhecida como Vale do Silício.